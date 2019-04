Zidane, sobre la recaída de Bale: "No voy a arriesgar nada con Bale, lo quiero al 100%"

"HAY QUE TENER UN POCO MÁS DE TRANQUILIDAD"

Zidane ha hablado en rueda de prensa sobre las diferentes lesiones de Gareth Bale y Marcelo. El técnico madridista ha declarado que: "No voy a arriesgar nada con Bale, lo quiero al 100% no al 80%". El francés ha señalado que el galés ha sufrido una recaída porque "ha vuelto a sentir algo". Por otro lado, del lateral brasileño ha destacado que "está descartado para el partido ante el Athletic y luego analizarán su evolución". Por último, el entrenador del Real Madrid ha adelantado que Kovacic sustituirá a Isco en el once.