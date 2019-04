Zidane: "No me gusta nada el partido de Getafe"

"PARECE QUE VAYAMOS A GANAR FÁCIL Y NO ES ASÍ"

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, no se fía de su próximo envite contra el Getafe: "No me gusta nada el partido". Además, avisó que será un choque difícil porque los 'azulones' se juegan la vida. En cuanto a la posibilidad de presionar al Barça en la Liga comentó que "hay que pasar primero al Atleti y no bajar la guardia" y confirmó que Cristiano Ronaldo será titular.