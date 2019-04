Zidane: "Karim está tocado, quería jugar la Eurocopa"

"NO ME GUSTA QUE EL BARCELONA LO PASE MAL"

El técnico del Real Madrid reconoce que el delantero francés "está tocado" tras el anuncio de que no jugará la Eurocopa. Respecto a la Liga, Zidane avisó sobre el partido ante el Getafe: "El partido de mañana no me gusta nada porque parece que vamos a jugar a Getafe y vamos a ganar fácil. Y la verdad es que vamos a jugar con un equipo que se juega la vida".