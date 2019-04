Zidane: "Cristiano me pidió el cambio porque lo había dado todo"

EL PORTUGUÉS LE BUSCÓ TRAS SU GOL

"Contento con el resultado y el partido que hicimos. Partido difícil pero conseguimos lo que había que conseguir teniendo un partido complicado", ha dicho Zidane tras la victoria del Madrid en Roma. "No estamos en cuartos. Estamos contentos del resultado, con la portería a cero y dos goles fuera, pero todavía queda la vuelta", asegura. Sobre su abrazo con Ronaldo: "Nosotros sabemos que es el mejor. Contento por él. Cristiano es muy importante en el equipo, como los demás". Sustituyó a Ronaldo: "El cambio me lo ha pedido él. Había dado todo y se ha visto. Esta noche ha jugado como siempre, como nos gusta a todos". No da por perdida la Liga: "Sabemos que estamos detrás y es complicado, pero vamos a luchar. El Madrid tiene siempre que luchar".