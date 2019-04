Zidane cierra la puerta a nuevos fichajes: "Con el equipo que tengo no quiero a nadie"

EL TÉCNICO PIENSA QUE NO HACEN FALTA MÁS JUGADORES

Zinedine Zidane anuncia la baja de Varane ante el partido contra el Valencia."No quiero arriesgar, luego tiene el parón para recuperar" afirmó. El técnico volvió a insistir en que "con el equipo que tengo no quiero a nadie" aludiendo a que no necesita ningún nuevo fichaje.