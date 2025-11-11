Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Zidane anuncia su regreso a los banquillos: "Pronto"

El exentrenador del Real Madrid reaparece en un partido benéfico y asegura que volverá a dirigir tras cuatro temporadas sin hacerlo.

Zinedine Zidane

Luis F. Castillo
Publicado:

Zinedine Zidane ha dejado entrever que su regreso al fútbol está cerca. El técnico francés, que no entrena desde 2021, participó este lunes en un evento benéfico en Toulon (Francia) y confirmó que “pronto” volverá a los banquillos, después de cuatro temporadas alejado de los terrenos de juego pese a haber recibido ofertas en los últimos años.

El exjugador y exentrenador del Real Madrid fue una de las figuras invitadas al partido solidario 'Una sonrisa, una esperanza para la vida', celebrado en el Stade Mayol de Toulon. Sin embargo, no pudo disputar el encuentro debido a una lesión.

"Nos hacemos mayores y, por desgracia, de vez en cuando nos lesionamos. Ahora voy a hacer de entrenador durante un tiempo", bromeó Zidane, antes de añadir, al ser repreguntado sobre su regreso, un escueto pero contundente "pronto".

No entrena desde junio de 2021

A sus 53 años, Zidane sigue siendo uno de los entrenadores más codiciados del panorama internacional. Desde su salida del Real Madrid en junio de 2021, ha sido vinculado en diversas ocasiones con clubes de élite y con la selección francesa, aunque hasta ahora había preferido mantenerse al margen del banquillo.

El francés dejó una huella imborrable en el club blanco, donde firmó una de las etapas más exitosas de su historia. En sus dos etapas al frente del equipo (2016-2018 y 2019-2021), conquistó tres Ligas de Campeones, dos Ligas, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes y dos Supercopas de España.

¿Sustituto de Deschamps en Francia?

El enigmático "pronto" de Zidane reaviva las especulaciones sobre su futuro y sobre cuál podría ser su próximo destino en los banquillos. Todo indica que el de Marsella será el sustituto de Didier Deschamps al frente de la selección francesa tras la próxima Copa del Mundo de 2026.

