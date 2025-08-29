Xabi Alonso: "Vinícius demostró que puede tener un gran impacto desde el banquillo"

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, ha comparecido en la previa del duelo liguero ante el Mallorca y ha confirmado que Dani Ceballos "se queda", por lo que no saldrá de la capital de España.

"Hablé el otro día con Dani. Esta situación se ha resuelto de la manera que se queda. No cambia nada lo que pienso de él. Dani se ha quedado aquí, es uno más de la plantilla y contento de que esté aquí. Parece que la decisión es definitiva. El mismo papel que iba a tener lo sigue teniendo. No cambia mí visión respecto a Dani. ¿Cuánto va a jugar? Ni yo lo sé", apuntó el técnico tolosarra.

Respecto a la situación de Vinícius y los insultos que supuestamente recibió en el Tartiere, Xabi Alonso ha asegurado que se centran en lo que ocurre en el campo y, para todo los demás, "que entren las autoridades competentes".

"Esperemos que allá donde vayamos tengamos un ambiente competitivo, como fue en Oviedo, y que sepamos responder a las circunstancias. Siempre hay episodios desagradables en algunos campos y respecto a los comentarios racistas tienen que entrar las autoridades competentes", afirmó Xabi Alonso.

"Estoy muy contento con Vini. Ante el Oviedo demostró que puede tener un gran impacto desde el banquillo y quiero que haga una gran temporada. Vini, por todo lo que ha hecho en el Real Madrid y por lo que queremos que haga esta temporada, va a ser un jugador fundamental", añadió el técnico del Real Madrid sobre Vinícius en el plano puramente deportivo.

"Un vestuario lo componen 25 jugadores del primer equipo y los que vienen del Castilla. Para mí, lo fundamental es el sentimiento del equipo. Todos están para aportar, sea cual sea el momento. Esa cohesión es fundamental para mí. Todos son una parte fundamental para ello", aclaró Xabi Alonso.

"La banda izquierda es una muy buena posición para Rodrygo"

El entrenador vasco también analizó los rivales del Real Madrid en la Champions League y reconoció que "nos motivan" y habló de un grupo "exigente".

"El grupo es exigente, pero nos motiva por los rivales que vamos a tener. El viaje a Almaty es algo especial, a ver cómo lo encajamos", avisó Xabi Alonso.

Por último, el entrenador tolosarra habló sobre Rodrygo y señaló que "la banda izquierda es una muy buena posición para él".

"Su mejor versión ha salido en diferentes posiciones. Ha sido nueve e incluso diez. Pero creo que la banda izquierda es una muy buena posición para él. Tras unos partidos jugando menos... fue importante para él volver a sentirse en la dinámica del equipo. Decirte lo que voy a hacer no sería muy inteligente por mi parte. Veremos mañana", concluyó Xabi Alonso.

