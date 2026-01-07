Xabi Alonso y la semifinal ante el Atlético: "Será un partido diferente, el equipo dará otra cara"

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, ha comparecido este miércoles en la previa de la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid y ha asegurado que el duelo en Yeda será "un partido diferente" al derbi jugado el pasado mes de septiembre en el Metropolitano y en el que su equipo cayó goleado (5-2) ante los de Simeone.

"Es una semifinal, tenemos que tener una muy buena preparación mental, competir, saber cuidar los detalles, el Atlético siempre es un rival exigente. Tenemos muchas razones para jugar este partido con mucha energía, con muchas ganas. Es el primer título que tenemos en disputa en la temporada y por eso mismo es el más importante", explicó Xabi Alonso.

El entrenador tolosarra aseguró que plantearán "un partido diferente", aunque sin "olvidar" aquellas cosas que no funcionaron en el Metropolitano.

"Las tenemos muy presentes, fueron muy claras, para mañana no cometer de nuevo los mismos errores y hacer un partido de mayor nivel. Pero mañana será otra historia, estoy convencido que el equipo va a dar otra cara, otra energía, otro nivel", indicó el entrenador blanco.

"Todo partido hay que analizarlo, de todas las derrotas puedes sacar lecciones más positivas y cosas que no queremos repetir de aquel partido, pero estoy muy convencido de que va a ser diferente, pero tampoco hay que olvidar cosas que no han funcionado bien", reiteró Xabi Alonso.

Por otro lado, el entrenador tolosarra se refirió a Vinícius, destacando que "va a ser muy importante" y que necesitan la mejor versión del brasileño ante el Atlético de Madrid.

"Es imprescindible la presión de todos. Yo reclamo durante los entrenamientos y los partidos que todos estemos comprometidos, tanto los que están arriba como en defensa, que estén las líneas juntas. Ese compromiso y esas ganas de querer jugar ese momento, e incluso lo disfrutemos, nos hará ser más competitivos. Queda mucha temporada y muchos partidos importantes. Y Vinícius va a ser muy importante. Mañana le necesitamos, que disfrute en el campo, cuando lo hace tiene ese desequilibrio. Y tenemos que encontrarle", señaló el tolosarra.

Bellingham: "Estamos todos unidos en el vestuario, debemos estar unidos"

El inglés Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, también salió en rueda de prensa en Yeda y aseguró que la primera parte de la temporada "no es ningún desastre", subrayando que están vivos en todas las competiciones.

"Creo que también siendo el Real Madrid se exagera todo un 'poquito' cuando las cosas no van de todo bien, pero queremos estar mejor y espero que se logre una victoria mañana, pero las decisiones finales se toman muy por encima de mí", señaló Bellingham.

"Cuando las cosas no van bien se inventan muchos problemas". Pero nosotros sabemos realmente lo que pasa dentro del vestuario. Sé que desde fuera se ve desde otra perspectiva, pero como dije antes estamos todos con el entrenador y no hay ningún debate", opinó el inglés.

Bellingham espera un partido "difícil" ante el Atlético de Madrid este jueves en la semifinal de la Supercopa de España.

"Va a ser difícil, el Atlético es un rival duro y hay que aprender de ese primer partido contra ellos en liga que fue nuestra primera derrota. Ya volvimos a ver ese partido, repasamos las jugadas y aprendimos y tengo muchas ganas de que llegue el partido", concluyó Jude Bellingham.