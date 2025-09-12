Xabi Alonso: "El que lo merezca, va a jugar"

Regresa LaLiga y el Real Madrid, líder del campeonato junto al Athletic, visita Anoeta para medirse a la Real Sociedad. Xabi Alonso reconoció que la visita a San Sebastián "es siempre exigente".

"Siempre la visita a Anoeta es exigente y contra un buen rival. Estamos con ganas de volver a empezar después del parón. No lo tomo como primer examen grande. Cada partido tiene mucha trascendencia y son puntos que igual en un largo plazo, pueden ser decisivos. Hay que darle importancia. Cada partido puede ser decisivo", explicó Xabi Alonso.

El tolosarra no descartó el regreso del brasileño Rodrygo Goes al extremo derecho para ser titular ante la Real Sociedad, y mandó un mensaje a sus jugadores, tras anunciar rotaciones hasta el siguiente parón de octubre, al afirmar que "el que lo merece, jugará".

"Afortunadamente tenemos una competitividad sana dentro de la plantilla. Es bueno para el equipo y para los jugadores que estén exigidos para dar lo mejor de uno mismo. Saben que hay compañeros preparados y es muy sano para el día a día de la plantilla que no haya gente que se sienta descolgada. El que lo merece jugará y eso va a ser muy repetitivo todo el año", adelantó Xabi Alonso.

Vinícius, Rodrygo y Mbappé "pueden jugar juntos"

El entrenador del Real Madrid no descartó que algún partido puedan jugar juntos Vinícius, Rodrygo y Mbappé.

"Sí que pueden jugar juntos. Han jugado mucho el año pasado y lo pueden hacer dependiendo del partido. No es algo que esté descartado por no haberlo hecho hasta ahora. Pretendemos sacar conclusiones muy definitivas tras un periodo muy corto. Un poco más de calma y se podrá valorar con un tramo más amplio", afirmó Xabi Alonso.

El entrenador tolosarra ensalzó la figura de Kylian Mbappé y su peso en el equipo.

"Kylian está en muy buen momento, no solo futbolístico, también de personalidad. Después de la primera temporada en el Real Madrid, afronta la segunda con muchas ganas. Le ves asumir ese rol en el día a día pero no es solo él, tiene que ser compartida esa personalidad para construir un núcleo fuerte en el vestuario e ir construyendo lo que queremos ser. Kylian es fundamental en el desarrollo del equipo. Le necesitamos", señaló Xabi Alonso.

Xabi Alonso vivirá un partido especial en la vuelta a la que fue su casa y bromeó sobre cómo se vivirá el partido en su casa.

"Espero que mi padre (Periko Alonso) vaya con nosotros, estoy convencido de que sí. En casa es un partido especial", bromeó Xabi Alonso.

El entrenador tolosarra confirmó que ahora comienza "el bloque exigente" con el regreso de la Champions League y partidos cada tres días.

"Ahora empezamos el bloque exigente con partidos cada tres días hasta el siguiente parón y necesitamos a todos en la misma dirección. "Ha sido positivo el parón, todos han vuelto sanos y hemos tenido más jugadores de lo que normalmente en el club suele haber. Queremos seguir creciendo y consolidando cosas. Empezamos en Anoeta con una salida exigente", aseguró Xabi Alonso.

Por último, el entrenador vasco valoró la explicación de algunas jugadas por parte del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

"A mí no me parece mal, hay puntos que puedes estar más de acuerdo o en desacuerdo. No estoy tan seguro de que ayude a que haya menos errores pero vendría bien. Hay que aceptar que errores va a seguir habiendo y poder contribuir de la mejor manera", concluyó Xabi Alonso.

