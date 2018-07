Voro: "Neville no me ha dado indicaciones, el once le decido yo"

NEGÓ ESTAR BAJO LAS ÓRDENES DEL NUEVO ENTRENADOR

El Valencia se mide al Barcelona en esta jornada de Liga y uno de los focos de interés estará en el banquillo. No debutará Gary Neville, pero se especulaba con la posibilidad de que ya hiciese el once, algo que Voro, el todavía entrenador del conjunto ché, no ha tardado en desmentir.