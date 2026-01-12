VÍDEO: Batalla campal tras un derbi de Tercera Catalana en El Masnou

Lo que iba a ser una divertida jornada de derbi, importante para los aficionados al fútbol de El Masnou, se truncó este pasado sábado en la localidad del Maresme, en Barcelona. Era la primera vez que los dos equipos del municipio, el Club Atlètic Masnou y el Club Deportiu Masnou, se enfrentaban en un partido oficial en Tercera Catalana. Al finalizar el partido por decisión del árbitro, los jugadores se echaron a las manos, protagonizando una batalla campal grabada por diferentes usuarios, y recogidas por 'El Caso', que han incendiado las redes sociales.

Todo ocurrió cuando el CD Masnou, el equipo local, iba ganando 2-1. Pero al final del partido, el Atlètic, el equipo visitante, marcó dos goles al final del partido, dando la vuelta al marcador y convirtiéndose en el ganador. Los aficionados continuaron provocando disturbios desde la grada, algo que obligó al árbitro a suspender el partido cuando faltaban tres minutos para que acabara la segunda parte.

Fue en ese momento cuando, al parecer, un miembro del banquillo del CD Masnou agredió a un jugador del Atlètic, según la versión de este último club. Esto provocó que muchos de los aficionados saltaran al terreno de juego e iniciaran una trifulca entre ambos equipos. En el enfrentamiento, que se puede ver en las imágenes, se observa a chicos de entre 18 y 20 años, lanzándose objetos y llegando a las manos.

Sílvia Folch, concejala de Deportes Ayuntamiento del Masnou ha condenado los hechos, aunque explica que no le constan ni denuncias ni heridos. “El CD Masnou había pedido a Federación Catalana de fútbol refuerzo seguridad al ser un derbi, una petición que se había trasladado a los Mossos, según la concejala.

Sergio Cecilio, director técnico del Atlètic de Masnou, detalla lo ocurrido -según el acta arbitral-. “Se suspendió dos veces el partido por insultos, y una tercera por lanzamiento de objetos”, explica. “Había agentes de policía, dado que era un derbi tenso por la fusión que se intenta hacer entre los equipos y porque, según el Athletic, en redes sociales los más radicales han incitado al odio”, añade. El director también condena los hechos, incluso explica que han expulsado un jugador suyo que estaba en la grada viendo el partido, por presuntamente tener conductas violentas. Será el jueves cuando está previsto que se publiquen las sanciones que decida la federación catalana.

Ambos clubes han publicado un comunicado en redes

“Desde el CD Masnou queremos manifestar, de forma clara e inequívoca, nuestro rechazo total a los hechos ocurridos en los instantes finales del partido de ayer. Las agresiones producidas entre jugadores de ambos equipos no representan ni el CD Masnou ni el Atlètic Masnou, ni los valores que defendemos como clubs deportivos”, han manifestado desde el CD Masnou. “El lanzamiento de objetos en el terreno de juego, la suspensión del partido, las agresiones y la invasión de campo son actitudes intolerables que no tienen cabida en el deporte, y menos en un club que se construye día a día desde el respeto, la sensatez y la convivencia. Tampoco los insultos y el desprecio forman parte de nuestros valores.”, defienden. Para acabar, añaden que el CD Masnou nunca normalizará la violencia ni las conductas incívicas, pero también que su club no se define “por los actos de unos pocos”.

Por su parte, el Atlètic Masnou ha denunciado haber recibido amenazas en perfiles creados en Instagram por ultras que aseguran ser socios del equipo rival. Según explica el club en sus redes sociales, un miembro del banquillo del CD Masnou agredió a un jugador del Atlètic, lo que provocó la reacción en la grada.