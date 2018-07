Vicente del Bosque, sobre Piqué: "Es fútbol, algún roce tiene que haber"

NO QUIERE METERSE EN ESTAS "CONFRONTACIONES"

El seleccionador español no quiso hablar demasiado sobre el comentario de Piqué hacia Arbeloa. "Son confrontaciones en las que no voy a entrar, no estoy para dividir sino para tratar de que esto funcione; es fútbol, algún roce tiene que haber y nosotros decimos que no tenemos problemas con la convivencia", dijo Del Bosque.