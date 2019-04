Van Gaal: "Tendrán que seguir esperando por De Gea"

SIGUE SIN SER TITULAR

El entrenador holandés está dispuesto a llegar hasta el final y no permitirá la salida del meta hasta el próximo 31 de agosto. “No hay novedades. De Gea es jugador del Manchester United. Tengo 28 jugadores en la plantilla. No hay ninguna presión para mí sobre este asunto. Lo que tenga que pasar pasará, pero tenéis que esperar. No hay noticias nuevas y no sé si llegará a haberlas, indicó en rueda de prensa.