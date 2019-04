Van Gaal: "He perdido perdón al árbitro, tengo que controlar mis emociones"

SIMULÓ UN PISCINAZO EN LA BANDA PARA PROTESTAR

Louis van Gaal ha vuelto a ser protagonista principal en un partido del Manchester United. No, esta vez el Man U no ha perdido, pero el holandés dio su show particular simulando un piscinazo en la banda para protestar una acción. "He pedido perdón al árbitro y al línea. Tengo que controlar mis emociones, es lo que pido también a mis jugadores", dijo el entrenador de los 'red devils' en la rueda de prensa posterior al duelo contra el Arsenal.