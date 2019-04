Valverde: "La forma de jugar de Neymar no me parece provocativa"

ANTES DE VOLVER A VERSE LAS CARAS CON EL BARCELONA

El técnico del Athletic opina que la forma de jugar de Neymar "no es provocativa". Al ser preguntado si el juego del brasileño le parecía provocativo, ha respondido que no, aunque ha matizado que "sí, porque no deja de meter goles". Además, Valverde dijo que están "hartos" de verse tanto las caras con el Barcelona y también bromeó con los apellidos de los árbitros.