Una árbitra, agredida en un partido de juveniles

EN LA TERCERA DIVISIÓN ANDALUZA

Los hechos tuvieron lugar en la Tercera División andaluza. Una madrasta de uno de los niños insultó a la colegiada durante el partido, así como el propio presidente del club, según la árbitra. "Me dijo '¿Te atreves a mirarme? Te voy a matar'. Vino para mí, se abalanzó, me pegó, me agarró...", así contaba la árbitra su agresión.