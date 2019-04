Tremenda bronca de Berlusconi a los jugadores del Milan: "Si seguís jugando así, no os pago"

LOS JUGADORES NO DABAN CRÉDITO

Silvio Berlusconi es un personaje que no deja indiferente a nadie. Su última polémica ha venido por una monumental bronca que ha tenido con sus jugadores durante un acto con los patrocinadores. Las palabras de Berlusconi fueron las siguientes: "No podéis dar esta imagen, los patrocinadores son los que nos dan de comer. Me han dicho que si seguimos así, no nos patrocinan más. Y yo tampoco os pago, y si queréis, denunciadme. ¿Sabéis cuánto dura un proceso civil en Italia? Ocho años".