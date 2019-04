Tamudo, sobre el 'Tamudazo': "Me entero de todo lo que ha pasado cuando entro al vestuario"

RECORDÓ SU HISTÓRICO GOL AL BARCELONA

El exdelantero del Espanyol habló sobre aquel gol que metió en el Camp Nou en 2007 y que a la postre dio la Liga al Real Madrid. "Voy a hacer un sprint a ver qué pasa.... ¡Y no veas lo que pasó! Me entero de todo lo que pasó cuando entro al vestuario y alguien me dice: Madre mía Raúl la que has liado", explica Tamudo.