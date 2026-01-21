Slavia de Praga - Barcelona: Horario, posibles onces y dónde ver el partido de la Champions League en directo

El Barcelona vista este miércoles el Sinobo Stadium de Praga para medirse al SK Slavia de Praga en la penúltima jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2025 - 2026. Los de Hansi Flick están obligados a sacar los tres puntos para apurar sus opciones de terminar en el top-8 y evitar el playoff previo a los octavos de final. El Barça ha viajado a Praga sin Ter Stegen (ultimando su salida del (club), Cancelo (no inscrito en Champions), Lamine Yamal (sancionado) y Ferran Torres (lesionado).

La buena noticia para Hansi Flick es que recupera a Raphinha, baja el pasad domingo en Anoeta, para medirse al Slavia de Praga. El extremo brasileño se ha convertido en un jugador imprescindible en el esquema del entrenador alemán y cada partido sin él se convierte en un problema para el Barcelona. De esta forma, el once del Barça será Raphinha, Pedri, Joan García y ocho más. Con diez puntos tras seis jornadas, el Barcelona necesita sumar dos victorias en las dos últimas jornadas (Slavia de Praga y FC Copenhague) para soñar con el top-8 y sellar su pase directo a los octavos de final.

El once del Barcelona este miércoles en Praga será el formado por Joan García bajo los palos; defensa para Balde, Cubarsí, Eric García y Kounde; centro del campo con Frenkie de Jong, Pedri y Fermín; y en ataque el tridente formado por Roony, Raphinha y Lewandowski.

El Slavia de Praga no juga un partido oficial desde hace un mes y habrá que ver cómo se encuentra el equipo de Jindrich Trpisovsky. No hay bajas en el equipo checo y podría salir hoy de inicio con su once de gala formado por Stanek; Moses, Chaloupec, Zima, Mbodji; Zafeiris, Sadílek; Provod, Doudera, Sanyang; Chory.

Posibles onces del Slavia de Praga - Barcelona en la Champions League

Slavia de Praga : Stanek; Moses, Chaloupec, Zima, Mbodji; Zafeiris, Sadílek; Provod, Doudera, Sanyang; Chory.

: Stanek; Moses, Chaloupec, Zima, Mbodji; Zafeiris, Sadílek; Provod, Doudera, Sanyang; Chory. Barcelona: Joan García; Balde, Cubarsí, Eric García, Kounde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín; Roony, Raphinha y Lewandowski.

Horario y dónde ver el Slavia de Praga - Barcelona en la Champions League

El Slavia de Praga - Barcelona, partido de la jornada 7 de la fase liga de la Champions League 2025 - 2026, se jugará el miércoles 21 de enero a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Sinobo Stadium de Praga.

El Slavia de Praga - Barcelona se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora de la UEFA Champions League 2025 - 2026.