Simeone: "Con Jackson ante el Barça no acerté pero con Correa sí"

CONSIDERA QUE TIENE MUCHAS "ALTERNATIVAS"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que el delantero Fernando Torres necesita "la mayor exigencia" para dar el máximo rendimiento y se la están exigiendo, y ha afirmado que está contento con la "competencia interna" del equipo. Por otra parte, el técnico argentino ironizó con las críticas recibidas en los últimos días con respecto a sus elecciones en el once. "Está claro que entró Correa hizo gol y acertamos en el cambio, con Jackson ante el Barcelona no marcó y no acertamos", indicó.