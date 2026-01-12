Simeone pide disculpas a Florentino Pérez y a Vinícius: "No estuvo bien"

Diego Pablo Simeone ha atendido a la prensa en la Ciudad Deportiva de Majadahonda en la previa del partido de octavos de Copa del Rey del Atlético de Madrid ante el Deportivo en Riazor. Antes de nada el Cholo ha aprovechado para pedir perdón a Florentino Pérez y a Vinícius Jr por lo ocurrido en las semifinales de la Supercopa de España en Yeda: "Me gustaría pedir disculpas al señor Florentino y al señor Vinícius por el episodio que vieron. Obviamente no está bien de parte mía ponerme en ese lugar y lo acepto". Eso sí, ha querido matizar que pide disculpas, "no perdón".

Todo ocurrió en la primera parte, cuando Vini y Simeone estuvieron a escasos metros en la misma banda del estadio King Abdullah Sports City de Yeda. Las cámaras de Movistar captaron el momento y las palabras del entrenador argentino a Vinícius: "Te va a echar Florentino, 'acordate' de lo que te digo. 'Acordate' que te va a echar. Te va a echar, 'acordate' de lo que te digo", le espetó Simeone al futbolista del Real Madrid.

El pique entre Simeone y Vinícius se reactivó en los minutos finales, cuando el brasileño fue cambiado y el delantero del Real Madrid se dirigió a la zona en al que estaba el entrenador del Atlético de Madrid. Todo acabó con amarilla para el brasileño y con Xabi Alonso llevándose a su jugador.

Vinicius llegó al vestuario aún caliente por su pique con Simeone, agarró su móvil y vio una publicación de Fabrizio Romano en Instagram con un vídeo de lo sucedido durante su cambio. El brasileño no dudó en dejar un comentario para dar carpetazo a su rifirrafe con el entrenador del Atlético de Madrid en Arabia Saudí: "Has perdido otra eliminatoria", escribió Vini, junto a cuatro emoticonos con caritas llorosas.

La "memoria complicada" del Cholo

Tras el partido, el Cholo quitó hierro al asunto: "No tengo nada que comentar, porque lo que pasa dentro del campo se queda ahí. Nada para comentar", respondió Simeone al ser cuestionado en rueda de prensa por si podía esclarecer lo ocurrido sobre el terreno de juego". Ya preguntado directamente Simeone sobre si reconocía esta frase, evitó responder: "No me acuerdo. Tengo memoria complicada".

"No todo vale" para Xabi

Un intercambio de palabras que, para Xabi Alonso, no "es ejemplo de buen deportista" ya que, en su opinión, "no todo vale". "Primero, yo intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir. Cuando he escuchado lo que le ha dicho todavía me gusta menos. No es ejemplo de buen deportista y no todo vale. Hay que tener respeto por el rival y lo que pasa en el campo tiene un límite", valoró el entrenador del Real Madrid.

"Es curioso..."

Casi 24 horas después de ese episodio, el Atlético de Madrid se pronunció en sus redes sociales y ha hablado de "provocación" para parte de Vinícius antes de la frase de Simeone.

"Es curioso cuánto tiempo dedican algunos a analizar una reacción… y qué poco a aclarar la provocación que la origina. El 'modus operandi', sí que es un clásico", publicó el club rojiblanco a través de su cuenta oficial en X.

