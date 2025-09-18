Simeone estalla y se va a por un aficionado de Anfield: "Te insultan todo el partido y no puedo decir nada"

El Atlético de Madrid rozó la gesta en Anfield tras lograr igualar un 2-0 en contra, pero un tanto de Virgil Van Dijk en el minuto 92 condenó al equipo rojiblanco en la primera jornada de la fase liga de la Champions League. Ese gol del defensa del Liverpool desató una reacción pocas veces vista de Diego Pablo Simeone, que se fue a por un aficionado próximo a su banquillo que, según sostiene el técnico argentino, le estuvo insultando todo el partido.

"Vienen siempre hablando de cuidad, cuidad, cuidad... Te insultan todo el partido desde atrás de tu banco y no puedo decir nada, porque soy el entrenador. No es justificable mi reacción a los insultos, pero sabes lo que son 90 minutos que te insulten todo el partido, te giras y con el gol rival te siguen insultando”, explicó Simeone en declaraciones a Movistar.

"El árbitro entendía la situación. Ojalá que un equipo como el Liverpool pueda mejorar esa parte y cuando identifiquen a la persona que hizo eso tenga sus consecuencias", apuntó Simeone.

Ese aficionado profirió al técnico "insultos todo el partido, gestos incluidos", según añadió Simeone, que apuntó: "Está claro que el que tengo que tener calma soy yo, tienes que soportar los insultos, los gestos y cualquier situación del otro porque estás en un lugar que tienes que soportar"

"Si tenemos que perder, que perdamos así"

En lo puramente deportivo, Simeone reconoció el "sabor amargo" de la derrota contra el Liverpool en la Liga de Campeones (3-2), pero remarcó el "espíritu" de su equipo para nivelar un 2-0 en contra.

"El espíritu fue lo que necesitamos. Hay muchos chicos que han llegado, que se van adaptando a lo que queremos, vinimos a un campo muy difícil, un equipo fantástico que juega muy bien, que ataca mucho, 2-0 abajo en el arranque del partido, no se preveía algo bueno y fuimos capaces de trabajarlo, pelearlo y llevarlo hasta el límite", subrayó Simeone.

"Y si tenemos que perder, que perdamos así. El equipo no empezó bien. No tuvimos esa fortuna que hay que tener con el primer gol, que ya nos sacó de lo que teníamos planeado, y después llegó el segundo gol, que fue un golazo. A partir de ahí, el equipo, con el espíritu, el trabajo, con la calidad que tienen los chicos, empezaron a igualar el partido, a generar juego, a generar que estábamos en el partido y terminamos con el gol de Marcos (Llorente) el primer tiempo", explicó Simeone.

"Nos íbamos con un 2-1 que ya era alentador. El segundo tiempo también fuimos subiendo el nivel de juego, con la tranquilidad y los contragolpes que sufrimos, porque ellos son muy buenos. Tuvimos ese partido en el filo, apareció el 2-2 que nos dejaba en un buen momento el encuentro y un golazo de Virgil (Van Dijk), impresionante, nos deja con el sabor amargo de perder el partido, pero con el espíritu que hay que tener para jugar en el Atlético de Madrid", concluyó Simeone.

