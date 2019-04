Simeone, sobre la mala racha del Atlético: "Depende absolutamente de mi responsabilidad"

CAMBIAR LA IMAGEN DEL EQUIPO

El 'Cholo' Simeone ha comentado en rueda de prensa que es el máximo responsable para cambiar el rumbo de su equipo. "Depende absolutamente de mi responsabilidad", ha añadido. Al técnico argentino del Atlético de Madrid no le parece noticia la situación del equipo. "No me sorprende nada lo que nos está sucediendo", ha dicho. Simeone aprieta y deja entrever la alineación 4-3-3 que usará frente al Real Madrid. Partido en que está descartado Koke Resurreción y en el que Jackson Martínez estará en el banquillo.