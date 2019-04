Simeone, ante el recibimiento de la afición: "¡En tu vida viste algo así, Vizcaíno!"

LA AFICIÓN COLCHONERA SE VUELCA CON EL ATLÉTICO

El duelo ante el Barcelona no es un partido más y no hay más que ver el espectacular recibimiento de cientos de aficionados rojiblancos al Atlético de Madrid en el hotel de concentración para entender la dimensión del choque. Simeone y sus jugadores casi no llegan a la puerta del hotel al bajarse del autobús. Era complicado andar en mitad de la marea rojiblanca.