TRAS LA VICTORIA ANTE MACEDONIA

Sergio Ramos, sobre Piqué: "Cuando yo gano, no se me ocurre acordarme de los demás"

Sergio Ramos comentó en los micrófonos de 'Al Primer Toque' que la actitud de Piqué "no ayuda" a evitar los pitos en los estadios de España. Además, asegura que él "no se acuerda de los demás" cuando gana, incidiendo en que Piqué "no es un problema para la Selección.