Sergio Ramos pide más intensidad a sus compañeros en un rondo

"ES QUE DESPUÉS ESTAMOS IGUAL EN LOS PARTIDOS"

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, se ha cabreado con sus compañeros en un rondo del entrenamiento blanco. El central sevillano ha reclamado más intensidad. "No es normal que no vaya nadie a robar la bola". Ramos puso en práctica el dicho de 'se juega como se entrena' con esta declaración. "Es que después tamos igual en los partidos". Además, hizo piña de grupo con un mensaje motivador en las redes sociales. "Rendirse no es una opción".