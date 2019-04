Sergio Ramos, a Guasch: "Firmamos ganar la 'Undécima', que es lo que nos preocupa"

ZIDANE ASEGURA QUE "CR7 ESTÁ AL 100%"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, y el capitán Sergio Ramos han estado con la periodista de Atresmedia Susana Guasch. El de Camas no piensa en repetir el gol de la 'Décima': "Firmamos ganar la 'Undécima', que es lo que nos preocupa". Tampoco le incomoda el calor en Milán. Por su parte, 'Zizou' ha asegurado que "Cristiano está al 100% para la final" y ha comentado que su plantilla es muy larga: "No tenemos solo once jugadores".