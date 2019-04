Sandro, el niño que se emocionó al recibir la camiseta y el abono del Betis: "Me quedé loco"

ENTREVISTA A SANDRO Y SU MADRE SONIA

La reacción de Sandro al recibir la camiseta y el abono del Betis sorprendió a medio mundo, incluso a su madre: "Yo no sabía que llevaba tan dentro los colores". El vídeo se hizo viral en unas horas y el propio niño ha reconocido que "no me esperaba el abono".