Sancionan con 6 partidos a la portera del Liverpool por un comentario racista a una compañera

La alemana Rafaela Borggrafe, guardameta del Liverpool, ha recibido una sanción de seis partidos de suspensión por emplear lenguaje racista contra una compañera.

El incidente tuvo lugar durante un entrenamiento en la pretemporada del equipo y fue informado por el Liverpool a la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) para que lo investigara.

La futbolista ya ha cumplido cinco de los partidos correspondientes a la sanción y el último será este fin de semana en el encuentro de la FA Cup contra el London Beeds.

Gareth Taylor, técnico del Liverpool, señaló que el club actuó de la forma "adecuada" y que apoyó la decisión de la FA.

"Ha sido un proceso largo, lo que ha sido frustrante para todos y particularmente para Rafaela. Nos alegra que ya se haya completado y que tengamos los detalles de lo que pasó. Ahora podemos pasar página", abundó.

La alemana de 25 años se unió al Liverpool procedente del Friburgo en el verano pasado y ha disputado tres partidos con el primer equipo.

