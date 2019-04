Samuel, jugador del Alhaurín que fue apuñalado: "No me di cuenta de nada, amanecí en la UCI"

AFIRMA QUE NO GUARDA "NINGÚN RENCOR"

Samuel Galán, el jugador del Alhaurín de la Torre B que recibió dos puñaladas en el partido ante el Palo B, ha ofrecido una rueda de prensa para explicar lo que le sucedió en el campo. "No me di cuenta de nada, amanecí en la UCI; no guardo ningún rencor, quiero olvidarme de esto y seguir adelante", afirma el futbolista, que ya fue dado de alta por el hospital.