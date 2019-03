Salustiano Toribio, sobre el 1-5 del Barça: "Sorprenderme no me ha sorprendido"

ASÍ VIVIÓ EL PARTIDO EL AFICIONADO MÁS LONGEVO DEL LEGANÉS

El aficionado con más años del Leganés ha vivido en su casa la histórica visita del conjunto azulgrana a Butarque. Salustiano no se ha mostrado muy sorprendido por la goleada. "Sorprenderme no me ha sorprendido". Sabía a lo que venía el Barcelona. Contento porque el Barça haya venido aquí. Y los que quedan...", explicó Salustiano.