Rubi: "No me fío del mal momento del Real Madrid"

LIGA BBVA | LEVANTE - REAL MADRID

El entrenador del Levante, Joan Francesc Rubi, ha declarado que no se fía del mal momento por el que está pasando su próximo rival en Liga, el Real Madrid. No obstante, también se ha mostrado ambicioso y optimista con el choque antes los blancos. "Si se estuviesen jugando el primer puesto, serían más peligrosos". Además, también comentó que es de "perdedor" pensar que no puedes sumar ante un equipo que te saca 20 ó 30 puntos.