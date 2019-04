Cristiano Ronaldo: "Si todos estuviesen a mi nivel estaríamos primeros"

EL PORTUGUÉS HABLA TRAS LA DERROTA

Cristiano Ronaldo habló con los medios tras la victoria del Atlético en el Bernabéu y se mostró muy crítico con el nivel del equipo en general. "Si todos mis compañeros estuviesen a mi nivel estaríamos los primeros; a mí me gusta jugar con Marcelo, Bale o Benzema, y si no están, es difícil", dijo el portugués, a lo que añadió que la Liga está "jodida" y apeló a la Champions: "Podemos ganarla, pero si no tienes a los mejores también es difícil".