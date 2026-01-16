Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

Reducen la condena de prisión de Robinho por violación grupal

El exfutbolista ha visto reducida su pena de cárcel en 160 días por una violación grupal cometida en Italia en 2013.

Robinho, en una imagen de archivo

Robinho, en una imagen de archivoEfe

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

Novedades respecto a Robinho, exjugador de fútbol y que cumple una pena de prisión de nueve años por una violación grupal cometida en Italia en 2013. El Tribunal de Sao Paulo ha decidido estimar los recursos del exfutbolista de Real Madrid y Milan ya ha reducido su condena en 160 días, según informan varios medios brasileños.

La solicitud de reducción de la pena de prisión de Robinho, encarcelado en el Centro de Resocialización (SP) de Limíra, en el interior de São Paulo, se basó en los trabajos y estudios que Robinho ha realizado en la cárcel.

"La reducción de la condena en el proceso de ejecución de Robinho no se debió a un beneficio excepcional, sino al reconocimiento legal de 160 días de remisión, logrados mediante el estudio y el trabajo realizado durante la ejecución de la sentencia, bajo los términos de la Ley de Ejecución Penal", explicó el abogado Mário Rossi Vale al medio 'g1'.

"Él trabaja y estudia. Por eso tenía derecho a esta reducción de 160 días en su pena", añadió el abogado de Robinho al medio 'UOL'.

Robinho podría salir de prisión a finales de 2032

Con la reducción de condena de 160 días, Robinho podría salir de prisión a finales de 2032, cuando antes su salida de la cárcel estaba prevista para marzo de 2033 tras ser condenado a nueve años de prisión por una violación grupal a una joven albanesa en una discoteca de Milán en 2013, en su etapa como jugador del Milan, según detalla Globo Sporte.

"Declaro que se han remitido 160 días de condena al condenado Robson de Souza, recogidos en el Centro de Resocialización de Limareira", señala el juez del Tribunal de Sao Paulo en la publicación oficial de la que se hace eco Globo Sporte.

El exfutbolista brasileño de 41 años fue condenado a nueve años de prisión por un delito de violación el 23 de noviembre de 2017,una condena que se ratificó en enero de 2022. El 20 de marzo de 2024, un tribunal anunció que el jugador cumplirá su sentencia en Brasil y Robinho ingresó en Tremembé, antes de ser trasladado el pasado 17 de noviembre de 2025 al Centro de Resocialización (SP) de Limíra, el centro penitenciario donde cumple su condena a día de hoy.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Carlos Alcaraz se lo pasa en grande y pierde ante Maria Sakkari en el One Point Slam

Carlos Alcaraz bromea durante su participación en el One Point Slam

Publicidad

Deportes

Andre Bell, en una fotografía de archivo de Fisk Athletics

Andre Bell, promesa del baloncesto universitario, asesinado en un tiroteo en Nashville

Robinho, en una imagen de archivo

Reducen la condena de prisión de Robinho por violación grupal

Carlos Alcaraz, en un entrenamiento previo al Open de Australia

Cuándo y dónde ver el debut de Carlos Alcaraz en el Open de Australia ante Adam Walton

Carlos Alcaraz, en rueda de prensa en Melbourne
Tenis

Carlos Alcaraz habla por primera vez tras su ruptura con Ferrero: "Es un capítulo de mi vida que tenía que terminar"

Lamine Yamal en el partido ante el Racing de Santander
Copa del Rey

Ferran y Lamine Yamal guían al Barça a cuartos de Copa del Rey ante un gran Racing (0-2)

Los jugadores del Barcelona a su llegada al Hotel Real de Santander
Copa del Rey

Accidente del autobús del Barcelona en Santander

El autobús del equipo azulgrana ha tenido un pequeño percance en el momento que salía del lugar en el que se hospedan antes del partido de octavos Copa del Rey.

Roger Federer, en Melbourne antes del Open de Australia
Open de Australia

Federer: "Sinner juega de manera muy diferente a la mía y cuando veo a Alcaraz..."

El extenista suizo admite verse más identificado con el tenis y la forma de jugar de Alcaraz que con la de Sinner. "Me pongo más en la mentalidad y en la piel de Alcaraz", reconoce Federer.

De Xabi Alonso a Arbeloa, un 'volantazo' anunciado

Volantazo de Florentino Pérez: de Xabi Alonso a Arbeloa, ¿qué quiere el Real Madrid?

Carlos Alcaraz y Alex De Miñaur se saludan este jueves en Melbourne

Carlos Alcaraz demuestra ante De Miñaur que llega en plena forma al Open de Australia

El futbolista Layonel Adams en una imagen de archivo

Hallan el cuerpo sin vida de un futbolista ruso en las afueras de Moscú

Publicidad