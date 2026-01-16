Reducen la condena de prisión de Robinho por violación grupal

Novedades respecto a Robinho, exjugador de fútbol y que cumple una pena de prisión de nueve años por una violación grupal cometida en Italia en 2013. El Tribunal de Sao Paulo ha decidido estimar los recursos del exfutbolista de Real Madrid y Milan ya ha reducido su condena en 160 días, según informan varios medios brasileños.

La solicitud de reducción de la pena de prisión de Robinho, encarcelado en el Centro de Resocialización (SP) de Limíra, en el interior de São Paulo, se basó en los trabajos y estudios que Robinho ha realizado en la cárcel.

"La reducción de la condena en el proceso de ejecución de Robinho no se debió a un beneficio excepcional, sino al reconocimiento legal de 160 días de remisión, logrados mediante el estudio y el trabajo realizado durante la ejecución de la sentencia, bajo los términos de la Ley de Ejecución Penal", explicó el abogado Mário Rossi Vale al medio 'g1'.

"Él trabaja y estudia. Por eso tenía derecho a esta reducción de 160 días en su pena", añadió el abogado de Robinho al medio 'UOL'.

Robinho podría salir de prisión a finales de 2032

Con la reducción de condena de 160 días, Robinho podría salir de prisión a finales de 2032, cuando antes su salida de la cárcel estaba prevista para marzo de 2033 tras ser condenado a nueve años de prisión por una violación grupal a una joven albanesa en una discoteca de Milán en 2013, en su etapa como jugador del Milan, según detalla Globo Sporte.

"Declaro que se han remitido 160 días de condena al condenado Robson de Souza, recogidos en el Centro de Resocialización de Limareira", señala el juez del Tribunal de Sao Paulo en la publicación oficial de la que se hace eco Globo Sporte.

El exfutbolista brasileño de 41 años fue condenado a nueve años de prisión por un delito de violación el 23 de noviembre de 2017,una condena que se ratificó en enero de 2022. El 20 de marzo de 2024, un tribunal anunció que el jugador cumplirá su sentencia en Brasil y Robinho ingresó en Tremembé, antes de ser trasladado el pasado 17 de noviembre de 2025 al Centro de Resocialización (SP) de Limíra, el centro penitenciario donde cumple su condena a día de hoy.