El recado de Gareth Bale para Xabi Alonso: "En el Real Madrid no tienes que ser un entrenador, tienes que ser un gestor"

El Real Madrid goleó anoche al Mónaco (6-1) en la penúltima jornada de la fase liga de la Champions League 2025 - 2026, una victoria que coloca a los de Arbeloa con 15 puntos y muy cerca de lograr la clasificación directa para los octavos de final. El triunfo fue balsámico para un equipo que llegaba muy cuestionado tras la derrota en la final de la Supercopa de España frente al Barcelona, la eliminación en Copa del Rey ante el Albacete y después de sufrir una histórica pitada el pasado sábado en el Bernabéu ante el Levante.

Gareth Bale, leyenda del Real Madrid, conoce de primera mano la exigencia del madridismo y analizó la complicada tarea que debe afrontar la persona que se sienta en el banquillo blanco. Tras el despido de Xabi Alonso, el exfutbolista galés reflexionó sobre el rol que debe jugar el entrenador del Real Madrid, subrayando que es más importante la gestión del vestuario que otros aspectos tácticos y técnicos.

"Obviamente es un increíble entrenador (Xabi Alonso), lo que hizo en el Bayer Leverkusen... Los títulos que ganó, dirigió increíblemente bien a ese equipo, pero en el Real Madrid no tienes que ser un entrenador, tienes que ser un gestor", recordó Bale en TNT Sports.

"Tienes que gestionar los egos en el vestuario. Tienes que masajear los egos. No necesitas tanta táctica, porque tienes en el vestuario superestrellas que cambian el partido en un abrir y cerra de ojos. Obviamente es un gran entrenador, pero en el Real Madrid no funciona", apuntó Gareth Bale.

Arbeloa: "Ha sido una noche redonda para Vinícius y todo el Bernabéu"

Álvaro Arbeloa, el sustituto de Xabi Alonso, elogió a su equipo tras la victoria y goleada ante el Mónaco.

"Hemos visto a un 'Vini' que es imparable cuando el Bernabéu está con él, si queremos luchar por todos los títulos le necesitamos. Estoy feliz por él, se lo merece, se merece la ovación. Ese abrazo que me ha dado lo hacía a todo el madridismo. Ha sido una noche redonda para Vinícius Júnior y todo el Bernabéu. Le necesito feliz, concentrado en su juego, que disfrute, sabe que tiene toda mi confianza para mostrar su fútbol y la libertad y casi obligación de sacar toda la magia que tiene", indicó el entrenador salmantino.

"'Vini' necesita sentirse querido por su afición, sentir ese cariño, y no es fácil. El público ha recompensado el esfuerzo y sacrificio de los jugadores", apuntó Arbeloa.

"He visto un Bernabéu entregado a sus jugadores, a su esfuerzo. Han hecho un gran partido con balón, pero también de un esfuerzo enorme. Me hace muy feliz que antepongan el equipo a sus intereses personales. Ha sido una gran noche para todos", afirmó el técnico blanco.