Real Sociedad - Real Madrid: Día, hora y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

El Real Madrid visita este sábado San Sebastián para medirse a la Real Sociedad en la jornada 4 de LaLiga EA Sports. Los blancos han sumado tres victorias en los tres primeros partidos y son líderes con pleno de puntos (9), empatados con el Athletic Club. Los de Xabi Alonso ganaron a Osasuna (1-0) en el estreno liguero y no fallaron, en las dos siguientes jornadas, ante Real Oviedo (0-3) y Mallorca (2-1).

Una dinámica positiva y muy diferente a la de la Real Sociedad, que bajo las órdenes de Sergio Francisco todavía no ha logrado ninguna victoria: empate (1-1) ante el Valencia, empate ante el Espanyol (2-2) y derrota frente al Real Oviedo (1-0). El conjunto donostiarra suma dos puntos tras las tres primeras jornadas y recibe al Real Madrid en el Reale Arena ya con urgencias clasificatorias.

Xabi Alonso no recupera ni a Jude Belligham ni a Eduardo Camavinga para el partido de San Sebastián, un duelo especial para el tolosarra al volver al club en el que se formó como futbolista. "Espero que mi padre (Periko Alonso) vaya con nosotros, estoy convencido de que sí. En casa es un partido especial", bromeó Xabi Alonso en la previa.

Ferland Mendy y Endrick también son baja para el duelo de este sábado ante la Real Sociedad. Tampoco ha entrado en la convocatoria Antonio Rüdiger, con una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda, por lo que todo apunta a que la defensa será la formada por Huijsen, Militao, Carreras y Trent o Carvajal.

Thibaut Courtois estará bajo los palos un partido más. Xabi Alonso cuenta con cuatro mediocentros para el duelo en el Reale Arena: Valverde, Tchoauméni, Güler y Ceballos. Vinícius y Mbappé formarán en ataque, y la duda es si Xabi Alonso mete a Rodrygo o juega solo con dos puntas.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Maestre.

Defensas: Carvajal, Miliato, Alaba, Trent, Asencio, Carreras, Fran García y Huijsen.

Centrocampistas: Valverde, Tchoauméni, Güler y Ceballos.

Delanteros: Vinícius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.

Posibles alineaciones de Real Sociedad y Real Madrid

El once del Real Madrid este sábado ante la Real Sociedad puede ser el siguiente: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Rodrygo, Mbappé y Vinicius.

El once probable de la Real Sociedad apunta a ser el siguiente: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen; Gorrotxategi, Brais Méndez, Marín; Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen; Gorrotxategi, Brais Méndez, Marín; Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea.

Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Rodrygo, Mbappé y Vinicius.

Horario y dónde ver el Real Sociedad - Real Madrid de LaLiga EA Sports

El Real Sociedad - Real Madrid, partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports, se jugará el sábado 13 de septiembre a las 16:15 horas (horario peninsular) en el Reale Arena.

El partido entre Real Sociedad y Real Madrid de LaLiga EA Sports se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora del partido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com