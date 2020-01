Real Madrid - Sevilla: Liga Santander, en directo

El Real Madrid afronta el partido sin algunos de sus mejores jugadores. Bale no disputará el encuentro, no por molestias, sino porque Zidane ha decidido finalmente no convocarle. Además, a la del galés se sumarán las ausencias de jugadores como Asensio o Hazard, que todavía siguen lesionados, en proceso de recuperación. Además, Sergio Ramos se une a este grupo de bajas por lesión tras conocerse que el defensa no ha podido recuperarse del todo del esguince que sufría.