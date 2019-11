Real Madrid - PSG: Resultado y goles, en directo

Por si fuera poco, y para añadir más dificultad al partido, el PSG sí contará con toda su pléyade de estrellas ofensivas, no como el pasado 18 de septiembre donde no jugaron Mbappé, Neymar y Cavani, aunque sólo el primero parece fijo en el once para asaltar el Bernabéu y enviar un mensaje sobre la fiabilidad de su enésima candidatura. Enseguida conoceremos las alineaciones oficiales.