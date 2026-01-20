Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Real Madrid - AS Monaco: Alineaciones, horario y dónde ver el partido de Champions League en directo

El Real Madrid quiere recuperar la calma en el Bernabéu. Los blancos reciben ante un público crispado al Mónaco con el objetivo de consolidarse en el Top-8 en Champions.

Kylian Mbapp&eacute;, en un partido del Real Madrid

Kylian Mbappé, en un partido del Real MadridReuters

El Real Madrid afronta hoy martes una noche importante en la Champions League con la visita del AS Monaco al Santiago Bernabéu, en la penúltima jornada de la fase de liga. Será, además, el primer partido continental de Álvaro Arbeloa como entrenador blanco, con el doble objetivo de mantener al equipo en el Top-8 y reconectar con una afición visiblemente crispada.

La temporada madridista atraviesa un momento delicado. La victoria liguera del pasado sábado ante el Levante sirvió para sumar tres puntos y colocarse a uno del líder Barcelona, pero no calmó el descontento del Bernabéu. Antes incluso del pitido inicial, y durante buena parte del primer tiempo, la grada castigó a los jugadores con pitos y abucheos, una reacción que tuvo su origen en la inesperada eliminación copera ante el Albacete en octavos de final. Futbolistas como Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Fede Valverde o Dean Huijsen fueron algunos de los más señalados.

Ahora, el Real Madrid vuelve a su competición fetiche, donde todavía depende de sí mismo para sellar el pase directo a octavos. Con 12 puntos, los blancos se mantienen en puestos de privilegio, pero una nueva derrota en casa -tras la sufrida ante el Manchester City (1-2)- complicaría seriamente el objetivo y supondría enlazar dos tropiezos consecutivos como local en una misma edición, algo que no ocurre desde la temporada 2018-19.

Un Mónaco con altibajos

El AS Monaco llega al Bernabéu 19º en la fase liga de la Champions y noveno en la Ligue 1. Tras caer con contundencia en la primera jornada en Brujas (4-1), el conjunto del Principado encadena cinco partidos sin perder en Champions, con dos victorias y tres empates, incluidos duelos exigentes ante Manchester City o Tottenham. Una fiabilidad continental que contrasta con su irregularidad en la Ligue 1, donde es noveno y acumula cuatro derrotas consecutivas, la última este fin de semana ante el Lorient (3-1).

En ese encuentro liguero volvió a marcar Ansu Fati, que reapareció tras lesión y podría tener minutos en el Bernabéu, un estadio que conoce bien. Junto a él, nombres como Eric Dier, Denis Zakaria o Aleksandr Golovin sostienen a un equipo que busca repetir la hazaña de 2004, cuando el AS Monaco eliminó al Real Madrid de los Galácticos con un gol decisivo de Fernando Morientes.

Sin Rodrygo Goes

En el plano deportivo, Arbeloa no podrá contar con Rodrygo Goes, lo que abre la puerta a Gonzalo García o al joven Franco Mastantuono. Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, que vuelve a medirse al club en el que debutó como profesional, apuntan a la titularidad. En defensa, las bajas y la sanción de Álvaro Carreras obligan a recomponer la zaga, con Raúl Asencio y Dean Huijsen como centrales y la duda en el lateral derecho entre Fede Valverde y Dani Carvajal.

El Mónaco, por su parte, llega con las ausencias de Takumi Minamino y Paul Pogba, ambos lesionados. Golovin asumirá la creatividad ofensiva para surtir balones a Folarin Balogun, que atraviesa un gran momento en Champions y podría igualar el registro de Morientes y Mbappé si marca por cuarto partido consecutivo en la competición.

Alineaciones posibles del Real Madrid - AS Monaco

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Camavinga, Bellginham; Mastantuono, Mbappé y Vinícius.

AS MONACO: Kohn; Ouattara, Kehrer, Dier, Caio Henrique; Teze, Zakaria, Golovin; Akliouche, Balogun y Biereth.

Horario y dónde ver el Real Madrid - Levante de LaLiga EA Sports

El Real Madrid - AS Monaco, partido de la fase liga de la Champions League, se juega hoy martes 20 de enero a las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

El partido entre Real Madrid y Mónaco se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo y la última hora de la Liga de Campeones.

