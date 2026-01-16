Real Madrid - Levante: Horario, posibles onces y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

El Real Madrid se mide este sábado al Levante en la jornada 20 de LaLiga ES Sports, un partido que llega con el equipo blanco inmerso en una crisis total. La histórica eliminación ante el Albacete (3-2) en los octavos de final de la Copa del Rey y la derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España han sumido al conjunto blanco en una situación de alerta roja, ya sin Xabi Alonso en el banquillo y con Álvaro Arbeloa al frente del banquillo. El debut del 'espartano' en el Carlos Belmonte fue un desastre absoluto y habrá que ver cómo recibe este sábado el madridismo a los suyos en el Santiago Bernabéu.

La situación es límite para un Real Madrid que necesita reaccionar de forma fulminante para comenzar a apagar un incendio que solo puede propagarse si los de Arbeloa no ganan de forma clara al Levante. La gran duda es qué equipo sacará el entrenador salmantino este sábado después de que en el entrenamiento del viernes Rodrygo Goes no entrenara y Kylian Mbappé lo hiciera, pero siendo seria duda para el partido liguero de este sábado aunque sí ha entrado en la convocatoria. El delantero parisino no jugó en el Carlos Belmonte el pasado miércoles por un esguince en su rodilla izquierda y solo jugó unos minutos en la final de la Supercopa de España.

Con este panorama, el once del Real Madrid ante el Levante apunta a ser el formado por Thibaut Courtois; defensa para Carvajal, Asencio, Huijsen y Carreras; centro del campo con Camavinga, Valverde, Tchouaméni y Bellingham; y en la delantera Gonzalo y Vinícius.

El último partido liguero del Real Madrid se saldó con goleada (5-1) ante el Betis, pero la Supercopa de España y la eliminación en Copa del Rey han borrado de razi todas las buenas sensaciones que dejó el equipo el pasado 5 de enero ante el equipo verdiblanco.

En el Levante es baja Diego Pampín por una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. Luis Castro tampoco podrá contar con Brugué, Elgezabal y Víctor García, todos lesionados. El posible once del Levante puede ser el siguiente: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Manu Sánchez; Arriaga, Pablo Martínez; Etta Eyong, Carlos Álvarez, Losada; e Iván Romero.

El Levante aterriza en el Bernabéu tras empatar el pasado fin de semana (1-1) ante el Espanyol y con la necesidad de sumar de tres en tres para tratar de salir del descenso, ahora mismo son penúltimos con 14 puntos, a cuatro del Mallorca (que ocupa la posición 17ª).

Posibles onces del Real Madrid - Levante

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Gonzalo o Mbappé y Vinícius.

Levante: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Manu Sánchez; Arriaga, Pablo Martínez; Etta Eyong, Carlos Álvarez, Losada; e Iván Romero.

Horario y dónde ver el Real Madrid - Levante de LaLiga EA Sports

El Real Madrid - Levante, partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports, se jugará el sábado 17 de enero a las 14:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

El partido entre Real Madrid y Levante se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo y la última hora de LaLiga EA Sports.