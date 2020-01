Real Madrid - Atlético de Madrid: Resultado y goles, en directo | Supercopa de España

El Real Madrid no podrá contar con sus tres referentes ofensivos: Benzema, Bale y Hazard. Todos ellos no han llegado si quiera a viajar con el equipo a Arabia Saudí. Bale, por el cual se especulaba acerca de si llegaría a acudir a jugar a la final, se ha confirmado de una vez por todas que Zidane no podrá contar con el galés. A estas tres bajas importantes, habría que sumarle la ya conocida de Asensio.