Raúl recuerda su debut y la primera bronca que se llevó como futbolista profesional

"EL 'CAGÓN' NO ME VA A VOLVER A PONER"

Raúl recuerda su debut junto a su mentor futbolístico, Jorge Valdano. Los dos exmadridistas cuentan como el mítico siete blanco tras su debut decía sobre Valdano: "El cagón (en referencia al propio Valdano) no me va a volver a poner más". El excapitán blanco también cuenta la primera bronca que se llevó como futbolista profesional, fue de Capello, en su primer entrenamiento al no haberse atado las botas: "No se puede entrar a un campo de fútbol así".