Raúl García se despide del Atlético muy emocionado

NO PUDO CONTENER LAS LÁGRIMAS

Raúl García se despidió del Atlético de Madrid en el palco de honor del estadio Vicente Calderón. "No tengo reproches para nadie. El único consejo que daría es que la gente apoye al jugador. Todos somos del mismo barco que va en la misma dirección. Solo me he limitado a trabajar y por eso creo que la gente me tiene cariño. Mi forma de ser y mi forma de jugar en el campo tienen muchas cosas en común", señaló Raúl.