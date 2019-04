Raúl García: "Me quería ir del Atlético con la cabeza bien alta"

PRESENTADO CON EL ATHLETIC, SU NUEVO EQUIPO

Raúl García deja el Atlético después de siete temporadas como jugador rojiblanco. El jugador, que ya ha sido presentado con el Athletic, ha afirmado que se va "con la cabeza alta" y que ha tomado una decisión muy personal. "Me quería ir con la cabeza alta, como hice en Pamplona y como espero hacer aquí. Tanto el míster (Valverde) como el presidente me hicieron ver cosas que me hicieron decantar la balanza para decidir venir a Bilbao", aseguró.