Raúl desvela cómo fue su debut con Valdano y su primera bronca como futbolista profesional

"EL 'CAGÓN' NO ME VA A VOLVER A PONER"

El mítico 'siete' del Real Madrid ha compartido un rato con Jore Valdano, el técnico que le hizo debutar con el Real Madrid. Los dos exmadridistas cuentan como el mítico siete blanco tras su debut decía sobre Valdano: "El cagón (en referencia al propio Valdano) no me va a volver a poner más". El excapitán blanco también cuenta la primera bronca que se llevó como futbolista profesional, fue de Capello, en su primer entrenamiento al no haberse atado las botas.