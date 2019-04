Ramos: "Totti ha entrado en nuestro vestuario a por una camiseta mía firmada"

EL ITALIANO, APLAUDIDO POR EL BERNABÉU

Sergio Ramos, defensa y capitán del Real Madrid, desveló que al termino del partido frente al Roma Francesco Totti entró al vestuario madridista para pedirle una camiseta firmada y dedicada. "Totti ha venido al vestuario porque quería una camiseta mía firmada. Para mí es un orgullo, porque hace años lo he admirado por la melena, por los pelos largos y porque es un 'crack'. Él también me ha dado su camiseta, que me la llevo para mi museo", dijo Ramos.