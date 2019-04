Sergio Ramos sobre De Gea: “Nadie se muere por nada, la vida sigue”

EL CENTRAL APOYÓ A KEYLOR NAVAS

El defensor y capitán del Real Madrid Sergio Ramos aseguró que el guardameta David de Gea, que permanecerá en el Manchester United inglés después de que la documentación no llegara a tiempo para fichar por el Real Madrid, debe "seguir trabajando" para mantener "su gran nivel". "No he hablado con él, no he conversado y no sé qué opinión tendrá. La vida sigue, tampoco creó que nadie se muera por nada y debe seguir trabajando para mantener ese gran nivel porque es uno de los mejores porteros", dijo Ramos.