Ramos: "Con Piqué hay una amistad muy buena, cada día mejor"

"ME PONDRÍA UN NUEVE" EN LA TEMPORADA

Sergio Ramos repasó la temporada recién acaba y respondió a Mourinho, que aseguró que hasta que él no llegó al Real Madrid Ramos no había jugado unos cuartos de final de la Champions. "Mourinho ha dicho una verdad, pero también tengo tres Champions. No creo que tenga nada que ver. Él que tenga dudas que agarre mi palmarés", explicó Ramos.