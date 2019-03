Rafa Nadal, molesto por el cierre del techo del US Open por "dos gotas"

"ESTAMOS JUGANDO UN TORNEO DE PISTA DESCUBIERTA"

Rafa Nadal estaba disputando su partido de tenis perteneciente a la segunda ronda del US Open ante Andreas Seppi cuando empezó a llover. Entonces, el techo del estadio Arthur Ashe de Nueva York, donde se está disputando el torneo, se cerró para evitar que el suelo se mojará. Este detalle no gustó mucho a Nadal, que en la rueda de prensa posterior al partido se mostró un poco molesto con la organización por no haber esperado más para cerrar el techo.