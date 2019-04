Rafa Benítez podría estar viviendo sus últimas horas como entrenador del Real Madrid

LA SITUACIÓN DEL MADRILEÑO, LÍMITE

Rafa Benítez ya se está comiendo el turrón como entrenador del Madrid, ¿pero se comerá las uvas? ¿Pudo ser el partido contra el Rayo Vallecano el último de Benítez como entrenador blanco? Según ‘El Larguero’, Benítez podría dejar el club en los próximos días. No se sentaría en el banquillo el día 30 en la visita de la Real Sociedad. Es más, el Madrid habría contactado ya con Mourinho convencido de que Benítez no puede con la plantilla donde aumentan los jugadores con los que no tiene buena relación.